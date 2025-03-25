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25 марта 2025, 10:15 Читати українською

Главное событие года: Business Security Evolution Conference состоится в Киеве 3 апреля 2025 года

Business Security Evolution Conference: главное событие года в сфере корпоративной безопасности, организатор конференции SB-Club — бизнес-сообщество для руководителей служб безопасности.

Business Security Evolution Conference: главное событие года в сфере корпоративной безопасности, организатор конференции SB-Club — бизнес-сообщество для руководителей служб безопасности.

Место: КВЦ «Парковый», Киев

Дата: 3 апреля 2025

Регистрация: 9:00

Начало: 10:00

Business Security Evolution Conference — это уникальное мероприятие, объединяющее ведущих экспертов в сфере корпоративной безопасности, владельцев бизнеса, топ-менеджеров и руководителей служб безопасности. Конференция посвящена анализу современных угроз для бизнеса и обсуждению новейших методов защиты компаний в условиях нестабильности.

Ключевые темы конференции:

• Тренды корпоративной безопасности в 2025 году.

• Инновации в физической безопасности: современные системы охраны, бронированные решения для бизнеса.

• Юридические аспекты защиты бизнеса: договорная безопасность, защита от рейдерских атак, правовые механизмы работы с правоохранительными органами.

• Кибербезопасность и защита информации от промышленного шпионажа.

Почему стоит посетить Business Security Evolution Conference?

• Обмен опытом с лидерами рынка — участники получают эксклюзивные знания и возможность напрямую общаться с экспертами.

• Практические кейсы — доклады будут основаны на реальных ситуациях, происходивших в Украине и мире.

• Нетворкинг — возможность найти новых партнеров и укрепить деловые связи в сфере безопасности.

Конференция Business Security Evolution — это не просто мероприятие, а платформа для создания эффективной системы защиты бизнеса. В условиях современных вызовов она поможет компаниям адаптироваться к новым реалиям и выстроить устойчивую стратегию безопасности.

Детали и регистрация за этой ссылке

Источник: Минфин
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