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24 марта 2025, 9:30 Читати українською

На 17% вырос доход компаний-ритейлеров из Индекса 2025 года — Опендатабот

529,24 млрд грн составил совокупный доход компаний-лидеров Индекса Опендатабота 2025 года в сфере розничной торговли. Ни одна из компаний по топ-10 не отмечала убытков, а их общий доход вырос на 17%. Возглавляет список уже несколько лет подряд АТБ-маркет. Об этом говорится в данных Опендатабот.

529,24 млрд грн составил совокупный доход компаний-лидеров Индекса Опендатабота 2025 года в сфере розничной торговли.
Фото: depositphotos

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Как изменились доходы

На 17% вырос суммарный доход компаний Индекса Опендатабот 2025 года в сфере розничной торговли в прошлом году — до 529,24 млрд грн. Впервые с начала полномасштабной войны ни одна компания по топ-10 не понесла убытков. 9,82 млрд грн составила совокупная прибыль лидеров украинского ритейла.

Бессменным лидером по доходу уже 3 год подряд остается АТБ-маркет. В прошлом году его показатели выросли на 15% до 208,9 млрд грн. Это 39,5% общего дохода всех лидеров. В то же время, по прибыли сеть заняла 2 место: 3,1 млрд грн или 32% от совокупной суммы.

В АТБ отмечают, что в течение прошлого года предприятиями корпорации также были уплачены налоги и сборы на общую сумму 28,61 млрд грн. Этот показатель более чем на 4 млрд грн превысил финансовые результаты предыдущего года. Компания и дальше планирует увеличивать собственный налоговый взнос в отечественную экономику и поддерживать защитников на фронте и украинцев в тылу.

А лидером по прибыли стала Выгодная покупка (Аврора) — 4,08 млрд грн. По доходу компания заняла 3 место, увеличив свой показатель в 1,4 раза в год: 37,9 млрд грн. В прошлом году она изменила свой вид деятельности с оптовой на розничную торговлю.

В Авроре отмечают, что для них 2024 год был о поддержке экономики страны и создании новых рабочих мест. Компания открыла более 300 новых магазинов, создав около 3000 рабочих мест. В целом сеть расширилась до 1615 магазинов в Украине и 30-ти в Румынии.

Второе место по доходу заняла Сильпо-Фуд (Сильпо). Доход сети вырос на 10% до 93 млрд грн, а прибыль впервые за 3 года убытков составила 205 млн грн.

Доход сети Фора вырос на 19% и составил 34,9 млрд грн, а прибыль увеличилась более чем в 5 раз — до 123,5 млн грн. Впрочем, в этом году компания все же уступила Авроре и оказалась на 4 строчке.

Почти так же (на 17%) вырос доход у Розетка. УА (Rozetka). Это позволило компании подняться с 7 на 5 место. Доход составил 29,7 млрд грн.

Новус Украина (NOVUS) увеличил свой доход на 23% до 29 млрд грн. Прибыль составила 561 млн грн.

Метро кэш-энд кери Украина (Metro) увеличил свой доход до 28,7 млрд грн (+12,5%). Впервые с начала полномасштабной войны сеть получила прибыль — 178 млн грн. Ранее компания два года подряд имела убытки более чем в 400 млн грн.

Также в топ-10 компаний-ритейлеров Индекса 2025 года вошли:

  • РУШ (EVA) — доход 26,9 млрд грн (+28%), прибыль 1,4 млрд грн (уменьшилась более чем в 1,6 раза);

  • Омега (Varus) — доход 20 млрд грн (+14%), прибыль 38,2 млн грн (уменьшилась более чем в 5 раз);

  • Фудком (Большая Кишеня) — доход 19,9 млрд грн (+16%), прибыль 116,6 млн грн (уменьшилась в 2,6 раза).

Некоторые компании, такие как Эпицентр К (Эпицентр) (второй год подряд) и Комфи Трейд (Comfy) (впервые) не вошли в Индекс Опендатабота из-за неподанных своевременно годовых отчетов.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
spamer4life
spamer4life
24 марта 2025, 10:15
#
Цікаво побачити аналітику за рахунок чого це відбулося. По Аврорі можна припустити, що це за рахунок зростання мережі. Шо ще? Як у інших?
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