Почти все украинские банки справились с последствиями ретроспективного повышения налога на прибыль с 25 до 50%. Однако один крупный банк — Укрэксимбанк — имеет недостаточный уровень капитала. Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Рожкова: только Укрэксимбанк среди крупных банков имеет недостаточный уровень капитала
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Что известно
«Окончательную картину мы увидим после получения аудиторских отчетов в апреле. На сегодняшний день есть один крупный банк, у которого будет недостаточный уровень капитала… Это Укрэксимбанк», — сказала Рожкова.
Еще один государственный банк, «Сенс Банк», имеет адаптированную программу капитализации, разработанную по результатам предварительной оценки устойчивости, и придерживается ее, добавила Рожкова.
Смягчение требований к капиталу: помощь банкам от НБУ
Рожкова отметила, что Национальный банк помог банкам, установив достаточно мягкий переходный период для выполнения новых требований к капиталу. Это позволило многим банкам избежать нарушения нормативов.
«Мы также разрешили банкам, которые по результатам прошлого стресс-тестирования нуждались в дополнительном капитале, внести изменения в свои программы капитализации. По предварительным оценкам, в целом банки сохранят достаточный запас капитала, однако некоторым из них, возможно, придется пересмотреть свои программы капитализации по итогам оценки устойчивости 2023 года», — констатировала первая зампред.
Екатерина Рожкова подчеркнула, что пока нет риска для финансовой стабильности Украины.
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Комментарии - 1
т. е. у Сенс-банка по факту есть проблемы с капиталом, но эти проблемы прикрыты «адаптированной программой»…