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20 марта 2025, 16:50 Читати українською

Украина опустилась на шесть ступенек в рейтинге самых счастливых стран

Украина потеряла 6 позиций в глобальном рейтинге счастья, опустившись со 105-го места в прошлом году до 111-го в этом году. Об этом говорится в ежегодном отчете World Happiness Report, пишет Forbes.ua.

Украина потеряла 6 позиций в глобальном рейтинге счастья, опустившись со 105-го места в прошлом году до 111-го в этом году.
Фото: depositоhotos

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В рейтинге 147 стран наше государство получило 4,68 балла из 10. Наивысшее место Украина занимала в 2012 году (87), а самое низкое — в 2017-м (138).

Топ-20 самых счастливых стран

В топ-20 самых счастливых стран вошли Финляндия,Дания, Исландия, Швеция, Нидерланды, Коста-Рика, Норвегия, Израиль, Люксембург и Мексика.

США заняли 24-е место, вторично не попав в десятку. Последнюю строчку занял Афганистан, перед ним — Сьерра-Леоне, Ливан, Малави и Зимбабве.

Польша поднялась на 26-е место, россия улучшила позицию до 66-го, а Молдова опустилась на 80-е место.

Исследование показало, что люди недооценивают доброту незнакомцев. Эксперимент с потерянными кошельками обнаружил, что их возвращают почти вдвое чаще, чем ожидают. Эксперты отмечают, что вера в доброту других сильнее влияет на счастье, чем считалось.

Отмечается, что люди часто пессимистично настроены, хотя реальность оказывается более позитивной.

Отчет за 2025 год обнаружил: в США и Европе счастье и доверие снижаются из-за политической поляризации; общие обеды повышают благосостояние; в Мексике и Европе самые счастливые домохозяйства — из 4−5 человек. Эксперты отмечают, что счастье базируется на доверии, доброте и социальных связях.

Методика исследования

World Happiness Report основан на результатах глобального опроса жителей 147 стран. Рейтинг счастья формируется по средним оценкам качества жизни за три предыдущих года — на этот раз за период с 2022 по 2024 год.

В отчете учитываются такие показатели как ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, степень свободы, щедрости и коррупции.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Aleksandr09
Aleksandr09
20 марта 2025, 20:27
#
Найвище місце Україна посідала у 2012 році (87). Потом захотелрсь движухи и поперлись на майдан
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