Официальный курс: Нацбанк оставил курс гривны на предыдущем уровне

Национальный банк Украины установил на 20 марта 2025 официальный курс гривны на уровне 41,573 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ оставил на предыдущем уровне курс гривны.

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Валютный рынок

Нацбанк на 20 марта установил официальный курс гривны по евро на уровне 45,32 грн (на 19 марта курс был установлен на уровне 45,34 грн). Европейская валюта подешевела на 2 копейки.

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