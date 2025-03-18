Первые выплаты клиентам компании «Фридом Финанс Украина», чьи активы были заморожены в октябре 2022 года из-за санкций, могут начаться летом 2025 года. Об этом заявил глава НКЦБФР Руслан Магомедов в интервью Интерфакс-Украина.
Первые выплаты клиентам Фридом Финанс могут начаться летом — глава НКЦБФР
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«По моим субъективным ощущениям, расчеты начнутся летом и дальше будут идти очень быстро. Если это начнется раньше — это будет приятной неожиданностью», — отметил глава регулятора.
Магомедов подчеркнул, что это стало возможным после внесения в середине января 2025 года президентом Украины Владимиром Зеленским изменений в свой указ от октября 2022 года.
По его словам, обновление указа позволило создать механизм, который сейчас прорабатывается вместе с обоими депозитариями, банком и соприкасающимися правоохранительными органами.
«Мы уже обнародовали решение Комиссии для ознакомления, чтобы все поняли, как это будет происходить», — уточнил глава НКЦБФР.
Подробности
Он отметил, что назначенный летом прошлого года НКЦБФР временный управляющий Фридом Финанс провел аудит, подтвердивший наличие активов и достаточность денег.
«Активы там есть, денег достаточно. Менеджмент, который был, добросовестно к этому относился. Так что проблем с выплатами не должно быть», — подчеркнул Магомедов.
Он также исключил возможность ведения какой-либо деятельности на базе Фридом Финанс, потому что все его счета заблокированы.
Гарантии
На вопрос о гарантиях, что завтра подобные санкции не будут введены против какого-либо другого профучастника и его клиенты на несколько лет не будут лишены доступа к своим активам, Магомедов ответил, что он надеется, что такое не повторится.
«Но если что-то подобное будет, уже будут наработки, что с этим делать. То есть институт временного управляющего, методики и практики», — отметил глава регулятора.
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