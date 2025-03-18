Акции японских и южнокорейских оборонных компаний взлетели из-за планов Европы на перевооружение

Японские и южнокорейские оборонные компании установили рекордные показатели на фондовых рынках, поскольку Европа наращивает расходы на военную технику после заявлений Дональда Трампа о возможном выходе США из «зонтика безопасности». Об этом пишет Financial Times.

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Акции Hanwha Aerospace, крупнейшего артиллерийского производителя Южной Кореи, с начала года подорожали на 134%, а японской Mitsubishi Heavy Industries — на 26%.

В понедельник их стоимость дополнительно выросла на 6,8% и 12,2% соответственно, после того как Германия согласилась увеличить оборонный бюджет до 500 млрд евро.

Спрос на азиатское оружие растет из-за быстрого перевооружения Европы после вторжения России в Украину. Южнокорейские Hyundai Rotem, производящие танки, и выпускающая истребители Korea Aerospace Industries, также показали значительный рост — 123% и 55% соответственно.

Южная Корея, которая не сокращала оборонное производство после окончания холодной войны, в настоящее время входит в топ-10 мировых экспортеров оружия. Японские оборонные компании также укрепили позиции: выпускающая ракеты IHI подорожала на 21%, Kawasaki Heavy Industries — на 34%, а производитель артиллерии Japan Steel Works — на 5%.