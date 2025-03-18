Старейшая компания Канады объявила о банкротстве

В Канаде объявила о банкротстве старейшая фирма страны — Компания Гудзонового залива, основанная еще в 1670 году. Об этом сообщает CBC News , передает Укринформ.

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Что известно

«Компания Гудзонового залива обратилась с запросом о защите от кредиторов, заявив, что испытывает проблемы с оплатой аренды, закупкой и выплатой зарплат работникам. Этот процесс может привести к продаже или закрытию старейшей компании Канады», — говорится в сообщении.

По словам экспертов, Компания Гудзонового залива, владеющая несколькими десятками универмагов по всей Канаде, уже много лет приходит в упадок из-за изменения покупательских привычек потребителей. План реструктуризации компании предполагает закрытие некоторых магазинов и уменьшение оборота.

Компания Гудзонового залива была основана в 1670 году преимущественно для торговли мехом в Северной Америке. В XIX веке ее обширные владения вошли в состав Канадского доминиона, принадлежавшего к Британской империи. Сейчас в компании работает около 9 тысяч человек.