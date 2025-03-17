О чем на самом деле договаривались Украина и США в Саудовской Аравии

После переговоров в Джидде Соединенные Штаты возобновили поставки оружия Украине и снова открыли доступ к разведывательным данным. Благодаря чему удалось достичь этого результата и какие риски в дальнейшем могут ожидать нас в отношениях с США, рассказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь.

Я не люблю секретов от инсайдеров, при этом предпочитаю анализ долгосрочных трендов и движущих сил. Но иногда нужно взять несколько инсайдов (не путать с инсайтами), чтобы разобраться. Мне хотелось разобраться, что же такое у нас получилось с американо-украинскими отношениями. Потому что скандал в Белом доме, с одной стороны, и приятно сбалансированное заявление для прессы после встречи в Саудовской Аравии, с другой стороны, выглядят слишком противоположными по духу и букве. Настолько разными, что у определенных комментаторов возникает желание все повесить на конкретных лиц, виновных во всем, или, наоборот, благодаря которым солнце встает каждое утро. Я же преимущественно уверен, что роль личности в истории не слишком большая, а все объясняется объективными причинами (и уж точно я не приверженец конспирологических теорий).

Итак, от такой длинной увертюры перейдем к сути. Что удалось узнать. Во-первых, американская сторона в целом нас не очень понимает: кто мы, чего стремимся, что у нас на самом деле происходит (здесь большое поле для работы для всех нас). США всегда смотрят на Украину через призму своих отношений с москвой, и это свершившийся факт, которому посвящено немало исследований (советую книгу «Московский фактор», автор Юджин Фишел, издательство Vivat).

Недоразумение заключалось не в том, что на первой встрече у кого-то не было галстука, а на второй — был. Основная проблема, как оказалось, заключалась в следующем. Украинская сторона настаивала, что прекращение огня не имеет смысла, если оно не часть большего, всем понятного плана постепенного установления мира. У американской стороны нет ни одного плана, но стремилась и стремится двигаться шаг за шагом.

Скажу вам, я был в шоке, когда понял, что Украина превзошла США в требованиях стратегического подхода. Но такой подход со стороны Украины, желание видеть широкую картину и нежелание двигаться шаг за шагом, американская сторона воспринимала, как отсутствие стремления к миру, воинственность, враждебность, если не агрессивность. Ничего удивительного на самом деле, если смотреть на Украину через призму московской пропаганды, — не забывайте, кем нас там изображают. Отсюда все эти угрозы и остановки, которые так напугали Украину и причинили вред репутации Америки в глазах ее союзников.

Конкретные цифры, апелляция к Конституции Украины, четкое определение красных линий (прежде всего невозможность разоружения) произвели положительное впечатление на американских переговорщиков, которые, похоже, впервые попытались сформировать собственное беспристрастное представление о нашей стране. Это большой плюс, который, на мой взгляд, превосходит даже важность возвращения отношений в дипломатическое русло. А главное, американские переговорщики почувствовали, как говорят в бизнесе, «запах соглашения» — почувствовали реальную возможность принести своей стране лавры миротворца, что для них есть среди основных приоритетов.

Инсайдеры говорят, что не было разговоров ни о выборах, ни о территориальных уступках, ни о якобы выходе из Курской области, ни о минералах (украинская сторона приехала с готовностью и полномочиями подписать согласованное рамочное соглашение на месте, но американцы решили взять еще время на подготовку). Обе стороны быстро согласовали шаги с теми, кто не был за столом переговоров (в украинском случае, это были Президент и военные), но чрезвычайно важно, что очень быстро организовались европейцы, которые подтвердили готовность исполнить свою роль, поэтому о них упоминается в итоговом двустороннем документе.

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Итак, из хорошего:

вернулись в дипломатическое русло,

сделали первый шаг к миру,

Украина ни в чем не уступила,

поставили россию на дипломатический шпагат,

Америка выглядит миротворцем и лидером процесса («Украина согласилась на американские условия»).

Из плохого:

США все еще рассматривают Украину, как часть крупного всеохватывающего соглашения с россией, так что нами можно торговать,

у американской администрации все еще нет плана, поэтому процесс будет двигаться наугад.

Плюсов больше. Двигаемся дальше. «Американские горки» не закончились, кидать туда-сюда будет долго. Пристегнитесь и держитесь.