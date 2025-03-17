Почти на 14% выросли доходы десятки лучших банков Украины — Опендатабот

Более 267 млрд грн заработали банки-лидеры, попавшие в десятку лучших по данным Индекса Опендатабота 2025 года. Их доходы выросли на 14% за год. В топ попали 5 государственных банков, 3 с иностранным капиталом и 2 с частным. Наибольший прирост прибыли за год продемонстрировал Ощадбанк — в 3 раза.

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Сколько заработали банки

По данным Индекса Опендатабота, 267,2 млрд грн составил совокупный доход десятки лучших банков в прошлом году. Это на 14% больше, чем в 2023 году.

В то же время состав рейтинга претерпел лишь одну смену: государственный Укрэксимбанк вытеснил из десятки опустившийся на 11-е место иностранный Креди Агриколь.

Лучше всего прошлый год прошел для государственных банков — именно на них приходится 68% совокупного дохода (182,15 млрд грн). Следует заметить, что львиная доля приходится на Приват — 110,51 млрд грн.

«Результаты Приватбанка за 2024 год отражают год роста, развития и устойчивости, когда вызовы превращались в возможности и идеи, которые поддерживали и укрепляли экономику страны, воплощались в жизнь, а наше увеличение налоговых взносов является свидетельством крепкого финансового здоровья, операционной эффективности и преданности обществу в целом.

В то же время у Ощадбанка самый большой прирост среди всех госбанков: его доход вырос в 1,6 раза, а прибыль — втрое по сравнению с 2023 годом. Заметный рост также показал Укрэксимбанк: в 1,4 раза в год.

В общей сложности четыре из пяти государственных банков нарастили доходы. Только в Сенс Банке доходы упали на 14%, а его прибыль сократилась на 24%.

47,52 млрд грн заработали три банка с иностранным капиталом — 18% от общего дохода топ-10. Однако все они показали небольшое понижение доходов по сравнению с 2023 годом.

Прибыли изменились неравномерно: ОТП Банк единственный из этой группы смог нарастить прибыль (+11%), в то время как Райффайзен и УкрСиббанк имеют падения на 11% и 6% соответственно.

В ОТП банка комментируют, что это стало возможным благодаря возобновлению кредитования в корпоративном сегменте, международным программам по EBRD, IFC, USAID, финансированию распределенной энергетики, а также Банк возобновил предоставление кредитов на покупку с/х земли.

В планах — полная экспертиза для бизнеса по энергонезависимости, цифровизация агрокредитования, для финкомпаний Банк будет развиваться как технологический партнер. Внимание будет сосредоточено также на дальнейшем расширении партнерских программ для лучшего сервиса предпринимателей.

37,53 млрд грн получили два банка с частным капиталом. Это 14% от общего совокупного дохода топ-10 банков. Доход обоих банков увеличился за год: Универсал Банк (Моно) — на 22%, а ПУМБ — на 14%.

«Действительно, 2024 стал очень удачным для ПУМБ. Мы выросли почти на 25% по всем ключевым показателям, особенно сильным рост был в розничном кредитовании — более 65%. И дальше будем прилагать максимальные усилия, чтобы плодотворно работать на украинскую экономику и нашу общую победу. А после нее активно присоединимся к восстановлению нашей страны», — прокомментировали в пресс-службе ПУМБ.

Доходность также отличается: если ПУМБ остался на уровне 2023 года, то Универсал Банк удвоил свою прибыль.