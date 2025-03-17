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17 марта 2025, 11:10 Читати українською

Почти на 14% выросли доходы десятки лучших банков Украины — Опендатабот

Более 267 млрд грн заработали банки-лидеры, попавшие в десятку лучших по данным Индекса Опендатабота 2025 года. Их доходы выросли на 14% за год. В топ попали 5 государственных банков, 3 с иностранным капиталом и 2 с частным. Наибольший прирост прибыли за год продемонстрировал Ощадбанк — в 3 раза.

Более 267 млрд грн заработали банки-лидеры, попавшие в десятку лучших по данным Индекса Опендатабота 2025 года.
Фото: depositphotos

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Сколько заработали банки

По данным Индекса Опендатабота, 267,2 млрд грн составил совокупный доход десятки лучших банков в прошлом году. Это на 14% больше, чем в 2023 году.

В то же время состав рейтинга претерпел лишь одну смену: государственный Укрэксимбанк вытеснил из десятки опустившийся на 11-е место иностранный Креди Агриколь.

Лучше всего прошлый год прошел для государственных банков — именно на них приходится 68% совокупного дохода (182,15 млрд грн). Следует заметить, что львиная доля приходится на Приват — 110,51 млрд грн.

«Результаты Приватбанка за 2024 год отражают год роста, развития и устойчивости, когда вызовы превращались в возможности и идеи, которые поддерживали и укрепляли экономику страны, воплощались в жизнь, а наше увеличение налоговых взносов является свидетельством крепкого финансового здоровья, операционной эффективности и преданности обществу в целом.

В то же время у Ощадбанка самый большой прирост среди всех госбанков: его доход вырос в 1,6 раза, а прибыль — втрое по сравнению с 2023 годом. Заметный рост также показал Укрэксимбанк: в 1,4 раза в год.

В общей сложности четыре из пяти государственных банков нарастили доходы. Только в Сенс Банке доходы упали на 14%, а его прибыль сократилась на 24%.

47,52 млрд грн заработали три банка с иностранным капиталом — 18% от общего дохода топ-10. Однако все они показали небольшое понижение доходов по сравнению с 2023 годом.

Прибыли изменились неравномерно: ОТП Банк единственный из этой группы смог нарастить прибыль (+11%), в то время как Райффайзен и УкрСиббанк имеют падения на 11% и 6% соответственно.

В ОТП банка комментируют, что это стало возможным благодаря возобновлению кредитования в корпоративном сегменте, международным программам по EBRD, IFC, USAID, финансированию распределенной энергетики, а также Банк возобновил предоставление кредитов на покупку с/х земли.

В планах — полная экспертиза для бизнеса по энергонезависимости, цифровизация агрокредитования, для финкомпаний Банк будет развиваться как технологический партнер. Внимание будет сосредоточено также на дальнейшем расширении партнерских программ для лучшего сервиса предпринимателей.

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37,53 млрд грн получили два банка с частным капиталом. Это 14% от общего совокупного дохода топ-10 банков. Доход обоих банков увеличился за год: Универсал Банк (Моно) — на 22%, а ПУМБ — на 14%.

«Действительно, 2024 стал очень удачным для ПУМБ. Мы выросли почти на 25% по всем ключевым показателям, особенно сильным рост был в розничном кредитовании — более 65%. И дальше будем прилагать максимальные усилия, чтобы плодотворно работать на украинскую экономику и нашу общую победу. А после нее активно присоединимся к восстановлению нашей страны», — прокомментировали в пресс-службе ПУМБ.

Доходность также отличается: если ПУМБ остался на уровне 2023 года, то Универсал Банк удвоил свою прибыль.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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