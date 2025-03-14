Национальный банк Украины с 13 марта 2025 года отозвал лицензию у страховой компании «Альфа-Гарант». Кроме того, регулятор ввел временную администрацию компании. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Нацбанк ввел временную администрацию в страховую компанию «Альфа-Гарант»
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Решение было принято по результатам плановой инспекционной проверки в сентябре-ноябре 2024 года и установления факта осуществления СК «Альфа-Гарант» рисковой деятельности.
По данным НБУ, у страховщика обнаружен недостаточный объем технических резервов, а также отсутствуют или искажены данные о договорах и других первичных документах.
СК «Альфа-Гарант» работала на страховом рынке Украины с ноября 2003 года.
Источник: Минфин
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