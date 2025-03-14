Число американцев, не одобряющих экономическую политику Трампа, растет

Более половины американцев не одобряют экономическую политику президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Hill.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Согласно результатам социологического опроса, проведенного Квиннипекским университетом, 54% респондентов не одобряют управление экономикой Трампом, 41% отозвались одобрительно.

В прошлом месяце положительно оценивали экономический курс президента США 44% американцев, 48% негативно.

Большинство опрошенных не одобряют тарифную политику по Мексике и Канаде, но положительно относятся к торговому давлению на Китай.

23% сказали, что состояние экономики либо отличное, либо хорошее, 76% считают, что оно плохое или не очень хорошее.

Опрос проводился 6−10 марта среди 1198 респондентов и имеет погрешность 2,8 процентных пункта.