Более половины американцев не одобряют экономическую политику президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Hill.
Число американцев, не одобряющих экономическую политику Трампа, растет
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Согласно результатам социологического опроса, проведенного Квиннипекским университетом, 54% респондентов не одобряют управление экономикой Трампом, 41% отозвались одобрительно.
В прошлом месяце положительно оценивали экономический курс президента США 44% американцев, 48% негативно.
Большинство опрошенных не одобряют тарифную политику по Мексике и Канаде, но положительно относятся к торговому давлению на Китай.
23% сказали, что состояние экономики либо отличное, либо хорошее, 76% считают, что оно плохое или не очень хорошее.
Опрос проводился 6−10 марта среди 1198 респондентов и имеет погрешность 2,8 процентных пункта.
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