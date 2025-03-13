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13 марта 2025, 10:44 Читати українською

Государство инвестировало 12 млрд грн в развитие малого и среднего бизнеса через гранты

12 млрд грн инвестировало государство в развитие малого и среднего бизнеса через грантовые программы «єРобота». Финансовую поддержку на старт или развитие своего дела получили около 25 000 предпринимателей. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

12 млрд грн инвестировало государство в развитие малого и среднего бизнеса через грантовые программы «єРобота».
Фото: depositphotos

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Что известно

75% из инвестированных средств грантеры уже вернули в виде уплаченных налогов и сборов в бюджет.

«Почти 25 000 предпринимателей получили грантовую поддержку на старт или развитие своего бизнеса по правительственному проекту является работа. В целом в развитие малого и среднего предпринимательства государство инвестировало через гранты 12 млрд грн. Благодаря этой поддержке предприниматели запустили работу тысяч компаний, смогли масштабировать свой бизнес, увеличить объемы производства товаров и услуг, выйти на новые рынки, создать более 65 тысяч рабочих мест. Грантеры уже уплатили в бюджет более 9 млрд грн налогов и сборов», — отметила Свириденко.

От запуска проекта єРабота в июле 2022 года:

  • по программе «Власна справа» — выдано 22 488 микрогрантов на 5,3 млрд грн;
  • на развитие перерабатывающих предприятий — выдано 926 грантов на 4,6 млрд грн;
  • на садоводство и развитие тепличного хозяйства — выдано 268 грантов на 1,3 млрд грн;
  • ветеранам и членам их семей — выдано 1122 гранта на 525 млн грн.

Кто может получить грант

Получить грант на старт или развитие бизнеса могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта предпринимательской деятельности. Заявки на грант подаются через портал Дия вместе с бизнес-планом.

Для получения микрогранта более 75 тыс. грн по программе «Власна справа» обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта, по другим программам — создание до нескольких десятков рабочих мест.

Украинцы младше 25 лет могут получить грант размером до 150 тысяч гривен с обязательством зарегистрироваться как ФЛП, требование создать рабочие места для них не обязательно.

Грантовые средства возвращаются государству посредством уплаченных налогов и сборов в процессе деятельности предприятия в течение трех лет.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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MAXAOH
MAXAOH
13 марта 2025, 11:04
#
Как-то «ЗРАДОЙ» попахивает)))
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