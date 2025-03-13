Государство инвестировало 12 млрд грн в развитие малого и среднего бизнеса через гранты

12 млрд грн инвестировало государство в развитие малого и среднего бизнеса через грантовые программы «єРобота». Финансовую поддержку на старт или развитие своего дела получили около 25 000 предпринимателей. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

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Что известно

75% из инвестированных средств грантеры уже вернули в виде уплаченных налогов и сборов в бюджет.

«Почти 25 000 предпринимателей получили грантовую поддержку на старт или развитие своего бизнеса по правительственному проекту является работа. В целом в развитие малого и среднего предпринимательства государство инвестировало через гранты 12 млрд грн. Благодаря этой поддержке предприниматели запустили работу тысяч компаний, смогли масштабировать свой бизнес, увеличить объемы производства товаров и услуг, выйти на новые рынки, создать более 65 тысяч рабочих мест. Грантеры уже уплатили в бюджет более 9 млрд грн налогов и сборов», — отметила Свириденко.

От запуска проекта єРабота в июле 2022 года:

по программе «Власна справа» — выдано 22 488 микрогрантов на 5,3 млрд грн;

на развитие перерабатывающих предприятий — выдано 926 грантов на 4,6 млрд грн;

на садоводство и развитие тепличного хозяйства — выдано 268 грантов на 1,3 млрд грн;

ветеранам и членам их семей — выдано 1122 гранта на 525 млн грн.

Кто может получить грант

Получить грант на старт или развитие бизнеса могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта предпринимательской деятельности. Заявки на грант подаются через портал Дия вместе с бизнес-планом.

Для получения микрогранта более 75 тыс. грн по программе «Власна справа» обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта, по другим программам — создание до нескольких десятков рабочих мест.

Украинцы младше 25 лет могут получить грант размером до 150 тысяч гривен с обязательством зарегистрироваться как ФЛП, требование создать рабочие места для них не обязательно.

Грантовые средства возвращаются государству посредством уплаченных налогов и сборов в процессе деятельности предприятия в течение трех лет.