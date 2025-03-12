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12 марта 2025, 16:47 Читати українською

Акции Puma упали на фоне слабых финансовых показателей

Акции германской компании Puma упали на 13,4%. Причина — слабые финансовые показатели в США и Китае и заниженный прогноз на 2025 год. Об этом пишет Reuters.

Акции германской компании Puma упали на 13,4%.

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Puma ожидает, что годовые продажи в 2025 году, скорректированные на валютный курс, возрастут в низком или среднем однозначном проценте. В 2024 году этот показатель составил 4,4%, что дало компании 8,82 млрд евро (9,61 млрд долл.) выручки. Ранее Puma прогнозировала, что рост в 2025 году будет выше, чем в 2024-м.

«Наш прогноз на 2025 год ниже ожиданий, которые мы установили год назад как с точки зрения верхних, так и нижних показателей», — заявил генеральный директор компании Арне Фройндт.

Операционная прибыль до налогообложения (EBIT) в 2025 году оценивается в 520−600 млн евро, что включает единовременные расходы до 75 млн евро на программу сокращения расходов. Прогнозируемый базовый EBIT на уровне 560 млн евро значительно ниже предыдущих оценок аналитиков, которые ожидали 693 млн евро.

Компания также предупредила о возможных рисках из-за торговых споров, валютной нестабильности и геополитической напряженности. Акции Puma упали на 13% после слабого прогноза на 2025 год

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Источник: Минфин
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