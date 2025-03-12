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12 марта 2025, 14:23 Читати українською

Дания выделила 98 миллионов евро на энергооборудование для Украины

В рамках украинско-датского энергетического партнерства Дания выделила 98 млн евро на закупку оборудования для усиления энергетической безопасности Украины. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен, сообщает Укринформ.

В рамках украинско-датского энергетического партнерства Дания выделила 98 млн евро на закупку оборудования для усиления энергетической безопасности Украины.
Фото: ukrinform.ua

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Что известно

«У нас есть украинско-датское энергетическое партнерство, это наша флагманская гражданская инициатива, которая способствует устойчивости украинской энергетики. Было выделено 98 млн евро на приобретение солнечного оборудования, газопоршневых установок», — сказал посол.

Он подчеркнул, что энергоэффективность является важным компонентом сотрудничества между Данией и Украиной. Речь идет как о краткосрочных, так и долгосрочных стратегиях, направленных на улучшение энергетической безопасности.

Миккельсен также рассказал, что страны сотрудничают в сфере теплоизоляции, систем отопления и охлаждения, технологий для экономии энергии.

Напомним

В начале 2024 года Украина и Дания разработали список критически важных технологий для энергосектора.

Каталог включает в себя 20 технологических решений, которые могут быть внедрены в Украине для поддержки распределенной генерации.

Решения представлены в таких группах как газовые турбины, солнечные панели с накопителями, ветровая генерация, сетевые системы накопления энергии, биогазовая генерация, когенерационные установки на биомассе.

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Источник: Минфин
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