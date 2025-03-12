TSMC предложила NVIDIA, AMD и Broadcom совместное предприятие с Intel Foundry

Тайваньский производитель полупроводников TSMC предложил компаниям NVIDIA, AMD и Broadcom приобрести долю в совместном предприятии, которое будет управлять заводами Intel Foundry. Подобное предложение получила Qualcomm. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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Детали предложения

TSMC планирует контролировать сделки подразделения Intel Foundry, но ее доля в совместном предприятии не будет превышать 50%.

Переговоры находятся на начальной стадии и проводятся в закрытом режиме из-за конфиденциальности информации.

Инициатива стала результатом обращения администрации Дональда Трампа к TSMC с просьбой помочь Intel, столкнувшейся с производственными трудностями.

Условия соглашения

Окончательное соглашение, если оно будет достигнуто, потребует одобрения американских властей. Администрация Трампа не желает, чтобы Intel или ее производственное подразделение оказались под полным контролем иностранной компании.

Реакция компаний

Intel, TSMC, NVIDIA, AMD и Qualcomm отказались комментировать ситуацию.

Белый дом и Broadcom также не дали ответа на запросы журналистов.

Эта инициатива может стать важным шагом в поддержке американского производства полупроводников, особенно на фоне глобальной нехватки чипов и растущей конкуренции в отрасли. Однако успех сделки будет зависеть от одобрения регуляторов и готовности компаний к сотрудничеству.