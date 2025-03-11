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11 марта 2025, 17:43 Читати українською

Впервые в Украине прошла пилотная выдача аграрной ноты

Впервые в Реестре аграрных нот прошла пилотная выдача аграрной ноты с депонированием в Центральном депозитарии. Это знаковое событие для внедрения этого финансового инструмента на рынках капитала. Об этом идет речь в сообщении Нацкомиссии.

Впервые в Реестре аграрных нот прошла пилотная выдача аграрной ноты с депонированием в Центральном депозитарии.
Фото: depositphotos

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Подробности

Первую аграрную ноту издало ООО «Агрофирма-Обрий» из Хмельницкой области, а ее первым владельцем стало ООО «АП Импорт» Группы компаний «Агропросперис», выступив в роли кредитора. Счет в ценных бумагах кредитора обслуживается депозитарным учреждением Райффайзен Банк.

«Запуск аграрных нот является важным этапом развития и диджитализации рынков капитала. Мы приложили максимум усилий для создания прозрачной и эффективной системы обращения этого инструмента. Первый выпуск подтвердил готовность рынка к изменениям, но также обозначил аспекты, которые необходимо доработать для полной функциональности инструмента», — отметил Руслан Магомедов, Председатель НКЦБФР.

Процесс сопровождался ПАО «Национальный депозитарий Украины» (НГУ), являющимся держателем Реестра аграрных нот, а также экспертной командой IFC в рамках проекта «Развитие доступа агросектора Украины к рынкам капитала», внедряемым в партнерстве со Швейцарской конфедерацией.

Справочно

Аграрная нота — это неэмиссионная ценная бумага, которая существует в электронной форме в виде аккаунта в депозитарной системе и отображается в Реестре аграрных нот. Этот инструмент позволяет агропроизводителям привлекать финансирование под залог будущей сельскохозяйственной продукции, способствуя развитию рынков капитала в агросекторе.

Реестр аграрных нот ведется ПАО «Национальный депозитарий Украины», обеспечивающий надежный учет всех выданных аграрных нот. Он позволяет проводить операции с аграрными нотами как на организованном, так и вне организованных рынков капитала и способствует привлечению инвесторов в агросектор.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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