Исландия перечислила в Фонд поддержки энергетики Украины более 2 миллионов евро

Исландия перечислила в Фонд поддержки энергетики Украины более двух миллионов евро , после чего общий вклад страны в Фонд возрос до более чем 5,6 миллиона евро, сообщает Минэнерго.

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Что известно

В течение 2023−2024 годов Исландия четырежды вносила средства в этот фонд. За эти деньги закупалось необходимое оборудование для предприятий топливно-энергетического сектора Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним

Фонд поддержки энергетики Украины создан в апреле 2022 года по совместной инициативе министра энергетики Германа Галущенко и Еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон при Секретариате Энергетического Сообщества.

Анонсированные взносы партнеров в Фонд превысили 1 млрд евро. Среди доноров Фонда — государственный и частный сектор из более чем 30 стран, в том числе стран-членов ЕС, Великобритании и США, международные и региональные организации.

За время своего функционирования Фонд стал эффективным инструментом предоставления международной помощи в энергетической сфере, благодаря которому украинские энергетики могут восстанавливать энергообъекты после российских атак, производить ремонты, устанавливать новые мощности.