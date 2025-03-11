Курс валют на 11 марта: доллар в банках прибавил 5 копеек, евро — 19 копеек

Во вторник на наличном рынке курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро в покупке прибавило 5 копеек, а в продаже 19 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро прибавило 3 копейки в покупке и 7 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,65 грн. Евро покупают за 44,40 грн., а продают за 45,19 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,29−41,40, евро — 44,78−45,02 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,32−41,35 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,00−45,02 грн/евро.

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