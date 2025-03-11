НБУ: В феврале 17 небанковских финучреждений исключены из реестров

Количество участников небанковского финансового рынка в феврале уменьшилось с 872 (по состоянию на 1 февраля 2025 г.) до 855 (по состоянию на 1 марта 2025 г.). Количество банков уменьшилось до 61 (было 62). Об этом сообщает Нацбанк.

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Кто покинул рынок

В частности, 4 февраля 2025 по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц правления НБУ приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Коммерческий инвестиционный банк» с 6 февраля 2025 года.

Из реестров по инициативе заявителя исключен один рисковый страховщик и один кредитный союз.

Принудительно исключены 14 финансовых компаний и один ломбард.

Кроме того, в феврале аннулированы добровольно (на основании поданных заявлений) лицензии восьми финансовым компаниям, одной рисковой страховой компании, одному ломбарду и одному кредитному союзу.

В то же время принудительно аннулированы лицензии шести финансовым компаниям.

Также Национальный банк согласовал сужение объема лицензий четырем финансовым компаниям и приостановил действие лицензии одной финансовой компании.

Кто работает на рынке

По состоянию на 1 марта 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работали 464 финансовых компании (было 478), 54 страховщика non-life (было 55), 10 life-страховщиков (количество не изменилось), один страховщик со специальным статусом, 10 1 ингодавец (количество не изменилось), 43 страховых брокера (количество не изменилось) и 73 коллекторских компании (количество не изменилось).

Количество банковских групп на рынке не изменилось (15), равно как и количество небанковских финансовых групп (40).

На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 14 международных платежных систем, созданных нерезидентами (количество не изменилось).

На рынке предоставителей финансовых платежных услуг работают 18 платежных учреждений (количество не изменилось), 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк — эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи (количество не изменилось).

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 49 коммерческих агентов (количество не изменилось) и 30 технологических операторов платежных услуг (количество не изменилось).