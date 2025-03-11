ПУМБ предлагает предпринимателям поделиться историями Незламного бізнесу

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 марта 2025, 18:40 Читати українською

ПУМБ предлагает предпринимателям поделиться историями Незламного бізнесу

Первый украинский международный банк (ПУМБ) предлагает предпринимателям воспользоваться поощрительным предложением со специальными условиями обслуживания и поделиться своей историей бизнеса в военное время.

Первый украинский международный банк (ПУМБ) предлагает предпринимателям воспользоваться поощрительным предложением со специальными условиями обслуживания и поделиться своей историей бизнеса в военное время.

В частности, предприниматели, которые до 24 марта станут клиентами банка и оформят пакет услуг «ВсеDigital», получают до 2-х месяцев бесплатного обслуживания, а при подключении услуги эквайринга — до 3-х месяцев бесплатного пользования POS-терминалом.

Стать клиентом ПУМБ можно в течение 5 минут онлайн с помощью Дія.Підпис. Сразу же можно подать заявку на эквайринг и кредит.

«В четвертый год полномасштабного вторжения, когда порой кажется, что все созданное напряженным трудом может рассыпаться здесь и сейчас — мы решили поддержать и сплотить наших предпринимателей, собрав их истории военного времени, их мужества, трансформаций, изменений и развития, несмотря ни на что.

Именно сейчас, именно сегодня, мы должны быть сильными. И ради уже преодоленного пути, и того, который еще впереди и очевидно будет непростым.

ПУМБ как банк-партнер постоянно в движении, мы всегда ищем решения, которые позволят нашим клиентам чувствовать себя более уверенно и фокусироваться на наиболее важных для них вещах. Ибо как бы там ни было, а нам всем — своє робити". — говорит Елена Рудык, директор департамента по работе с малым бизнесом ПУМБ.

Чтобы стать клиентом банка и оставить историю о своем бизнесе, нужно перейти по ссылке

Для физических лиц — предпринимателей

для юридических лиц

Среди предпринимателей, которые уже оставили свои истории на странице ПУМБ — Олег Маличкович и Криворучко Олеся.

«Когда я открывала цветочный магазин, вопрос приема безналичных платежей был для меня важен. Хотелось все настроить быстро, без груды бумаг и бесконечных посещений банка. Выбрала торговый эквайринг от ПУМБ, потому что слышала много положительных отзывов. Подала заявку онлайн, и уже через 1 день получила терминал. Никаких поездок в отделение, никаких осложнений — все произошло дистанционно. Установка заняла всего несколько минут, и уже на следующий день я принимала первые оплаты картами. Очень понравился кабинет эквайринга, где можно легко просматривать все платежи и контролировать выручку. Это гораздо удобнее, чем вести учет вручную. Благодаря безналичному расчету продажи выросли, потому что клиентам не нужно искать наличные деньги. Советую всем предпринимателям, кто хочет быстро и без проблем подключить эквайринг! — Криворучко Олеся, цветочный магазин Lolapiano г. Харьков.

«Раньше у меня был опыт работы с эквайрингом другого банка, и там меня больше всего раздражало отсутствие быстрой поддержки. Если что-то случалось, приходилось ждать часами или даже днями решения проблемы. Когда я перешел на эквайринг от ПУМБ, я сразу оценил их сервис. Однажды у меня возникла ситуация, когда платеж не прошёл, и я не знал, что делать. Вместо того чтобы звонить на горячую линию и ждать, я просто написал в чат-бот ПУМБ. Через несколько минут получил ответ и разъяснение, как решить вопрос. Это очень удобно, потому что не всегда есть время сидеть на телефоне. Кроме того, в ПУМБ современные терминалы, быстро работающие и поддерживающие все виды оплат — карточками, телефонами, часами. Встроенный аккумулятор позволяет работать даже при отключении электроэнергии, что очень важно в настоящее время. Теперь я уверен, что даже если что-то пойдет не так, банк меня не оставит без помощи».

— Олег Маличкович, Лазерная гравировка материалов г. Киев, www.gravi.com.ua

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами