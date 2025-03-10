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10 марта 2025, 19:45 Читати українською

Ведущие мировые банки и финтех-компании готовятся к запуску своих стейблкоинов

Несколько ведущих мировых банков и финтех-компаний активно готовятся к запуску своих стейблкоинов. В прошлом месяце Bank of America объявил о намерении выпустить свою собственную криптовалюту, присоединившись к таким известным платежным провайдерам, как Standard Chartered, PayPal, Revolut и Stripe. Об этом пишет Financial Times, передает mezha.media.

Несколько ведущих мировых банков и финтех-компаний активно готовятся к запуску своих стейблкоинов.

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Что известно

Интерес компаний к стейблкоинам растет на фоне их все большего признания среди регуляторов в разных странах и политики президента США Дональда Трампа.

Стейблкоины, хотя и обычно используются для обмена между криптовалютами, набирают популярность на развивающихся рынках. Они становятся альтернативой местным банкам для платежей, в частности, в торговле товарами, сельском хозяйстве и судоходстве.

Эти стейблкоины являются разновидностью приватной цифровой наличности, которая фактически выступает резервом суверенной валюты, обычно долларов США. Платежи в цифровых монетах позволяют компаниям и потребителям мгновенно и дешево получать доступ к жесткой валюте вне банковской системы.

Подробности

В мире существует стейблкоинов на сумму около $210 млрд, из которых примерно 142 млрд выпустила сальвадорская компания Tether, а 57 млрд — американская Circle, под брендами USDT и USDC соответственно.

SpaceX Илона Маска использует их для репатриации средств, вырученных от продажи спутников Starlink в Аргентине и Нигерии, а ScaleAI предлагает своим зарубежным подрядчикам получать зарплату в цифровых токенах.

Объемы транзакций в прошлом месяце выросли до $710 млрд по сравнению с $521 млрд за аналогичный период прошлого года, а количество уникальных адресов стейблкоинов выросло до 35 млн, что на 50% больше, чем за тот же период, согласно данным Visa.

Источник: Минфин
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