Украинцы в прошлом году заплатили в бюджет Польши почти $4 млрд

Украинские мигранты в 2024 году помогли увеличить поступления в бюджет Польши на 15,1 млрд злотых (около $4 млрд). Такие оценки приводит государственный Банк экономики Польши (BGK), передает Укринформ со ссылкой на Bankier.pl.

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Оценивается, что мигранты из Украины могли способствовать в 2024 году увеличению поступлений в польский бюджет примерно на 15,1 млрд. злотых.

«Учитывая ориентировочную сумму налогов, уплаченных в Польше мигрантами из Украины, можно констатировать, что с каждого 1 злотого, полученного гражданами Украины по программе „Семья 800 плюс“, мигранты платили в государственный бюджет Польши примерно 5,4 злотых», — сообщили эксперты банка.

Как отмечается, польские средние и крупные компании в 2025 году планируют увеличить трудоустройство среди работников из-за границ Евросоюза, в частности из Украины.

По предварительным оценкам, в Польше может находиться более 2 млн граждан Украины, из которых около миллиона приехали в Польшу после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.