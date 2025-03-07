Представитель Нацбанка возглавил Госстат

Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении Игоря Вернера с должности главы Государственной службы статистики. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Что известно

После увольнения из Госстата Игорь Вернер получил новую должность. Он назначен заместителем председателя Государственной службы Украины по делам детей. Вернер будет отвечать за вопросы цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Игорь Вернер возглавлял Государственную службу статистики с декабря 2016 года. Его карьера в статистической службе началась в 2009 году. До этого, с 1987 по 2009 год он проходил службу в Вооруженных Силах Украины.

Арсен Макарчук — новый глава Госстата: опыт работы в НБУ

Новым главой Государственной службы статистики стал Арсен Макарчук. До этого назначения он возглавлял с 2020 года Департамент стратегии и развития Национального банка Украины (НБУ).

Путь Арсена Макарчука в НБУ: от проектного менеджера до руководителя департамента

Арсен Макарчук приступил к работе в НБУ в июне 2015 года. Первоначально он занимал должность руководителя проектов и программ в Управлении стратегии и реформирования банковской системы (на базе которого впоследствии был создан Департамент стратегии и развития).

С 2016 по 2018 год Макарчук работал помощником главы Национального банка, а с 2018 по 2020 год — руководителем Офиса Правления НБУ. До прихода в Национальный банк Макарчук в течение пяти лет работал в Укрсоцбанке.