Минфин привлек 6,7 миллиарда от продажи облигаций

Министерство финансов 4 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 6,67 млрд грн, что на 5,26 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 11,93 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

978,79 млн грн под 15,85% с погашением 24 июня 2026 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 15,85%);

618,74 млн грн под 16,95% с погашением 9 июня 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 16,95%).

5,08 млрд грн под 15,52% с погашением 9 августа 2028 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 15,77%).

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.