В НБУ рассказали, какие операции с карточками были самыми популярными

Среди всех операций с карточками в 2024 году украинцы по-прежнему предпочитали безналичные расчеты платежными картами. Об этом сообщает НБУ .

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Статистика

В Украине и за рубежом осуществлено 8 184,8 млн. безналичных операций на сумму 4 243,5 млрд. грн.

Так что доля безналичных операций с использованием платежных карт по сумме в прошлом году составила 64,5% в общей сумме операций с платежными картами. Доля безналичных операций по количеству в прошлом году возросла до 94,6%.

Самые распространенные операции

Анализ распределения безналичных операций платежными картами украинских эмитентов по их видам свидетельствует, что в 2024 году больше операций с использованием платежных карт по количеству и по сумме приходилось на расчеты в торговой сети. Это 73,4% и 46,8% соответственно (более 6 млрд сделок на сумму почти 2 млрд грн).

Переводы с карты на карту по сумме составляли 31,1% (или 1 318,4 млрд грн). Их количество находилось на уровне 8,2% всех безналичных операций.

Оплата товаров и услуг в интернете составила 13,6% по количеству и 14,7% по сумме всех безналичных операций с платежными картами. Это 622 млрд. грн.

Средняя сумма одной сделки в Украине в 2024 году: