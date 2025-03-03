В НБУ рассказали, какие операции с карточками были самыми популярными

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 марта 2025, 16:37 Читати українською

В НБУ рассказали, какие операции с карточками были самыми популярными

Среди всех операций с карточками в 2024 году украинцы по-прежнему предпочитали безналичные расчеты платежными картами. Об этом сообщает НБУ.

Среди всех операций с карточками в 2024 году украинцы по-прежнему предпочитали безналичные расчеты платежными картами.
Фото Pixabay

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Статистика

В Украине и за рубежом осуществлено 8 184,8 млн. безналичных операций на сумму 4 243,5 млрд. грн.

Так что доля безналичных операций с использованием платежных карт по сумме в прошлом году составила 64,5% в общей сумме операций с платежными картами. Доля безналичных операций по количеству в прошлом году возросла до 94,6%.

Самые распространенные операции

Анализ распределения безналичных операций платежными картами украинских эмитентов по их видам свидетельствует, что в 2024 году больше операций с использованием платежных карт по количеству и по сумме приходилось на расчеты в торговой сети. Это 73,4% и 46,8% соответственно (более 6 млрд сделок на сумму почти 2 млрд грн).

Переводы с карты на карту по сумме составляли 31,1% (или 1 318,4 млрд грн). Их количество находилось на уровне 8,2% всех безналичных операций.

Оплата товаров и услуг в интернете составила 13,6% по количеству и 14,7% по сумме всех безналичных операций с платежными картами. Это 622 млрд. грн.

Средняя сумма одной сделки в Украине в 2024 году:

  • в торговой сети — 330 грн (в 2023 году — 325 грн),
  • по переводу с карты на карту — 1 958 грн (1 972 грн),
  • по оплате товаров и услуг в сети Интернет — 561 грн. (490 грн.).
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Я_ __
Я_ __
3 марта 2025, 16:50
#
Да пофігу на нбу
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Алексей Яковлев и 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами