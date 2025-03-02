Февраль 2025 стал самым разрушительным месяцем в истории криптоактивов по объему украденных средств, заявили эксперты PeckShield. В результате 20 взломов общие потери достигли $1,51 млрд, пишет Incrypted.
В феврале ущерб от хакерских атак достиг рекордных $1,51 млрд
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Что известно
Этот показатель превзошел предыдущие антирекорды, зафиксированные во время больших атак на DeFi-протоколы в 2022 году.
Рекордный ущерб понесла криптовалютная биржа Bybit, потерявшая более $1,43 млрд в результате хакерского рейда. Это событие возглавило рейтинг наибольших взломов и стало серьезным ударом по безопасности централизованных платформ, считают аналитики.
В топ-5 инцидентов февраля также вошли:
- Infini — $49,5 млн;
- zkLend — $9,66 млн;
- Ionic — $8,6 млн;
- sujiYan — $4 млн.
С чем это связано
Эксперты связывают рост количества атак с усилением интереса хакеров к централизованным биржам и протоколам второго уровня, а также с усложнением используемых методов. В частности, отмечено увеличение количества фишинговых атак, эксплойтов смарт-контрактов и взломов горячих кошельков.
Специалисты предупреждают, что несмотря на активные усилия по улучшению безопасности, такие инциденты подрывают доверие к криптовалютной индустрии. По их мнению, события февраля могут привести к новым требованиям со стороны регуляторов и усилению мер по защите пользовательских активов.
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