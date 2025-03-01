Налогообложение доходов за границей: Какие налоги необходимо уплатить украинцам

Граждане Украины, находящиеся за границей и получающие доход за пределами страны, должны подать право на получение доходов и уплатить налоги. Об этом говорится в сообщении налоговой службы.

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Какие налоги необходимо уплатить

Любой доход, полученный за границей, подлежит налогообложению в Украине. Он облагается налогом по ставкам:

18% — налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

1,5% — военный сбор (но только для доходов, полученных до 1 января 2025 года).

Если доход был получен в иностранной валюте, то сумма перечисляется в гривну по официальному курсу НБУ на день начисления дохода.

Как избежать двойного налогообложения

Если вы уже уплатили налоги за границей, то в Украине повторно не придется платить налог на доходы. Но важно, чтобы эта страна имела с Украиной соглашение об избежании двойного налогообложения.

Что нужно сделать

Получить справку из налоговой иностранной страны об уплаченных налогах.

Легализовать ее в той стране, где были уплачены налоги (например, через консульство или органы, к полномочиям которых относится легализация таких документов).

Важно! Зачисляется сумма уплаченного налога за пределами Украины в сумме, не превышающей сумму налога, которую нужно было бы уплатить в Украине.

То есть:

если за границей вы уплатили налог в размере 100 тыс. грн, а в Украине вами определено к уплате 80 тыс. грн. грн, то налог в Украине не уплачивается;

если же вы заплатили за границей 80 тыс. грн, а в Украине подлежит уплате 100 тыс. грн налога, то вам нужно будет доплатить только разницу — 20 тыс. грн.

Что делать, если документов об уплате налогов нет

Вы должны подать заявление в украинскую налоговую по месту регистрации и перенести срок подачи декларации до 31 декабря.

Декларирование благотворительной помощи

Если вы из-за российской агрессии получили временную защиту за границей, то:

не нужно подавать декларацию и платить налоги, если вы получали денежную или гуманитарную помощь от иностранных правительств или благотворительных фондов.

нужно подавать декларацию, если у вас были другие доходы (например, зарплата или прибыль от фриланса), даже если получали благотворительную помощь.

Как подать декларацию, находясь за границей

почтой — присылайте документы с описанием вложения не позднее чем за 5 дней до срока подачи.

по электронной почте — через систему электронного документооборота Украины.