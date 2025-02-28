Цены на нефть снижаются

Цены на нефть снизились 28 февраля, ведь неопределенность по поводу глобального экономического роста и спроса на топливо вследствие тарифных угроз Вашингтона и дальнейших признаков экономического спада в США перевесили беспокойство относительно предложения. Об этом пишет Reuters.

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Цены

Майские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 31 цент, до $73,26 за баррель, фьючерсы на американскую нефть WTI также снизились на 31 центр, до $70,04 за баррель.

Цены на Brent, срок действия которых истекает позже в пятницу, торговались на уровне $73,69 доллара, что на 35 центов меньше или на 0,5%.

Оба контрольных показателя на пути к первому месячному понижению за три месяца.

Причины

По словам рыночного аналитика IG Тони Сикамора, длинный список факторов, включая опасения экономического замедления в США, тарифы, планы ОПЕК+ увеличить предложение в апреле и надежды на мир в Украине, сдерживают рисковый аппетит инвесторов и снижают цены.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что предложенные им 25% пошлины на мексиканские и канадские товары вступят в силу 4 марта вместе с дополнительной 10% пошлиной на китайский импорт.

Экономисты говорят, что участникам рынка сложно оценить влияние потока политических заявлений, связанных с энергетикой, сделанных администрацией Трампа в этом месяце.

Подробности

На настроения инвесторов влияют также данные, свидетельствующие о росте заявок на безработицу в США на прошлой неделе, в то время как в другом правительственном отчете подтверждено, что экономический рост замедлился в четвертом квартале.

ОПЕК+ обсуждает, реализовать ли запланированное увеличение добычи нефти в апреле или заморозить его, поскольку ее членам трудно понять картину глобальных поставок из-за новых санкций США в отношении Венесуэлы, Ирана и России, сообщили восемь источников ОПЕК+.