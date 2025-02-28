Официальный курс: Нацбанк укрепил гривну на 12 копеек

Национальный банк Украины установил на 28 февраля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,51 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 12 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 28 февраля установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,49 грн (на 27 февраля курс был установлен на уровне 43,62 грн). Европейская валюта подешевела на 13 копеек.

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