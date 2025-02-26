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26 февраля 2025, 13:12 Читати українською

Украина увеличила экспорт зерна на $1,3 миллиарда

В июле-январе 2024/2025 маркетингового года (МГ) Украина экспортировала зерновых и масличных на сумму $11 млрд, что на $1,3 млрд больше аналогичного периода прошлого сезона. Об этом сообщила Украинская зерновая ассоциация (УЗА), передает Укринформ.

В июле-январе 2024/2025 маркетингового года (МГ) Украина экспортировала зерновых и масличных на сумму $11 млрд, что на $1,3 млрд больше аналогичного периода прошлого сезона.
Фото: pixabay.com

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Среди зерновых культур экспорт кукурузы составляет $2,412 млрд (против $2,098 млрд в 2023/2024 МГ), пшеницы — $2,084 млрд ($1,488 млрд в прошлом сезоне), ячменя — $350 млн ($212 млн).

В этом сезоне увеличились поставки некоторых масличных культур, в частности сои — до $909 млн (против $718 млн в 2023/2024 МГ) и рапса — до $1,452 млрд ($1,145 млрд).

В то же время сократился экспорт семян подсолнечника — до $22 млн против $57 млн за аналогичный период сезоном ранее.

Несмотря на сокращение экспорта этого сезона подсолнечного масла, все же выручка среди всех представленных культур самая высокая — до $2,701 млрд ($2,777 млрд в предыдущем сезоне).

Кроме того, снизилась выручка за экспорт штрота — до $682 млн ($774 млн в 2023/2024 МГ) и других растительных масел — до 393 млн ($438 млн).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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