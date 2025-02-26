В январе спрос на дизельные авто упал на 27%. Что выбирали украинцы

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Из них: 903 ед. новых (-17%) и 3402 ед. б/у, ввозимых из-за границы (-29%).

Топ-5 моделей новых дизельных легковушек попали

Топ-5 импортируемых подержанных дизельных авто

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