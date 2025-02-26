В январе автопарк Украины пополнили 4305 автомобилей с дизельными двигателями. Это на 27% меньше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.
В январе спрос на дизельные авто упал на 27%. Что выбирали украинцы
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Дизельный автопарк
Из них: 903 ед. новых (-17%) и 3402 ед. б/у, ввозимых из-за границы (-29%).
Топ-5 моделей новых дизельных легковушек попали
- Renault Duster — 144 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado — 129 ед.;
- Toyota Hilux — 66 ед.;
- Peugeot Landtrek — 62 ед.;
- Skoda Kodiaq — 41 ед.
Топ-5 импортируемых подержанных дизельных авто
- Renault Megane — 272 ед.;
- Skoda Octavia — 243 ед.
- Nissan Qashqai — 229 ед.;
- VW Passat — 204 ед.;
- VW Golf — 115 ед.
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Источник: Минфин
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