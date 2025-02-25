В ЕС ввели санкции против криптобиржи Garantex

В рамках 16 пакета санкций Европейский союз ввел целевые ограничения против российской криптовалютной биржи Garantex. Последняя тесно связана с российскими банками, уже подвергшимися карательным мерам ЕС, пишет incrypted.

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Что известно

Эта мера введена в отношении юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности Украины во времена полномасштабного вторжения в рф, говорится в заявлении.

Так, с апреля 2022 г. Garantex находится под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). По данным ведомства, транзакции на бирже на сумму свыше $100 млн относились к незаконным субъектам и рынкам даркнета.

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Напомним

В 2023 году Garantex выступала платформой для отмывания средств северокорейской хакерской группой, известной как Lazarus.

Злоумышленники из вышеупомянутой организации обвиняются в ряде мошенничеств, в том числе в недавнем взломе криптосервиса Bybit, ставшего крупнейшим в истории индустрии.

Позже в июле 2024 года аналитики Chainalysis обнаружили, что Garantex участвовала в отмывании более 30 млрд долларов в 2022 году.

Согласно отчету экспертов, обнародованному в начале сентября 2024 года, несмотря на санкции, криптосервис обработал значительный объем транзакций для определенных субъектов в России и Иране, способствуя уклонению от ограничений.

Также CEO биржи OKX Стар Сюй заявлял о потенциальной блокировке аккаунтов пользователей, которые заводили и выводили средства через миксер Tornado Cash на Garantex.

В конце сентября 2024 года власти США расширили список санкций, добавив криптокомпанию Cryptex, клиентом которой была платформа Garantex и использовала ее для мошеннических действий.