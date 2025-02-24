Национальный банк Украины установил на 24 февраля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,5919 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 13 копеек.
Официальный курс: Нацбанк повысил гривну на 13 копеек
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Валютный рынок
Нацбанк на 24 февраля установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,50 грн (на 21 февраля курс был установлен на уровне 43,55 грн). Европейская валюта подешевела на 5 копеек.
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Источник: Минфин
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