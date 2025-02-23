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23 февраля 2025, 11:16 Читати українською

россия может согласиться на использование замороженных $300 миллиардов для восстановления Украины — Reuters

россия может согласиться на использование $300 млрд своих замороженных активов в Европе для восстановления Украины, но будет настаивать, чтобы часть этих средств пошла на восстановление территорий, которые находятся под ее контролем (около 20% страны). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

россия может согласиться на использование $300 млрд своих замороженных активов в Европе для восстановления Украины, но будет настаивать, чтобы часть этих средств пошла на восстановление территорий, которые находятся под ее контролем (около 20% страны).
Фото: pixabay.com

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После полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году США и их союзники запретили финансовые операции с Центральным банком рф и Министерством финансов, заблокировав $300−350 млрд российских активов.

Большинство этих средств хранятся в виде европейских, американских и британских государственных облигаций в европейских депозитариях.

Несмотря на то, что переговоры между россией и США находятся на раннем этапе, в Москве рассматривают возможность использования значительной части замороженных резервов для восстановления Украины в рамках потенциального мирного соглашения, отмечают источники.

В прошлом году Всемирный банк оценил восстановление Украины в $486 млрд.

Reuters утверждает, что ранее не сообщалось о возможном согласии россии на использование замороженных активов для восстановления Украины.

Это может свидетельствовать о готовности Москвы к определенным компромиссам в переговорах с Вашингтоном, особенно на фоне того, что Трамп продвигает идею получения США доступа к украинским полезным ископаемым в обмен на поддержку.

В 2023 году страны «Большой семерки» (G7) заявили, что российские суверенные средства будут оставаться замороженными, пока россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине.

Ранее россия заявляла, что планы использования замороженных активов в Украине являются ограблением.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+27
Lamo
Lamo
23 февраля 2025, 12:15
#
Новині вже 3 дні.
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