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21 февраля 2025, 17:45 Читати українською

Акции Alibaba выросли на 14% на фоне заявления о будущих инвестициях в ИИ

Котирующиеся на бирже в Гонконге акции Alibaba подскочили на 14,6% в пятницу после того, как гигант электронной коммерции заявил, что будет «агрессивно» инвестировать в ИИ. Об этом пишет Financail Times.

Котирующиеся на бирже в Гонконге акции Alibaba подскочили на 14,6% в пятницу после того, как гигант электронной коммерции заявил, что будет «агрессивно» инвестировать в ИИ.

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Генеральный директор Эдди Ву заявил, что в ближайшие три года технологическая группа потратит на облачную инфраструктуру и искусственный интеллект больше, чем за последнее десятилетие.

Общие капитальные расходы Alibaba в 2024 году составили 72,5 млрд юаней (10 млрд долл.), что более 24 млрд юаней в 2023 году, поскольку компания значительно увеличила затраты на приобретение процессоров и инфраструктуры, связанной с обучением большим языковым моделям.

Ву сказал, что «первоочередной целью» компании является «преследование» искусственного всеобщего интеллекта, или ИИ, способного к критическому мышлению на уровне человека.

Alibaba заявила, что в скором времени запустит модель глубокого соображения, поскольку стремится конкурировать с последними моделями DeepSeek и OpenAI, имеющими аналитические возможности для решения сложных задач.

Планируемое увеличение расходов Alibaba на ИИ происходит после того, как группа сообщила о 8-процентном росте доходов до 280 млрд юаней (38,4 млрд долл.) в последнем квартале 2024 года, что является самым быстрым ростом доходов за последний год.

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Источник: Минфин
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