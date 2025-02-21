Moody's понизило рейтинг Nissan до «мусорного» уровня

Рейтинговое агентство Moody's понизило долговой рейтинг Nissan Motor до «мусорного» уровня. Это произошло через несколько дней после того, как Nissan и Honda Motor отменили предполагаемое слияние. Об этом пишет investing.com

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Moody's понизило рейтинг старших необеспеченных облигаций Nissan с Baa3, самого низкого инвестиционного уровня, до Ba1. Агентство сохранило негативный прогноз по рейтингу компании.

Понижение рейтинга отражает слабую прибыльность Nissan, на которую влияет снижение спроса на линейку более старых моделей.

Компания испытывает замедление продаж в Китае, а теперь, по данным Moody's, сталкивается с трудностями и на рынке США.

Негативный прогноз Moody's учитывает риски, связанные с реализацией нового плана реструктуризации Nissan. Этот план, представленный в ноябре, включает сокращение 9 000 рабочих мест и снижение глобальных производственных мощностей на 20%.

На прошлой неделе Nissan спрогнозировал чистый убыток за финансовый год, заканчивающийся в марте. Этот прогноз появился на фоне принимаемых компанией мер по реструктуризации для решения проблемы слабых продаж.