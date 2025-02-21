Официальный курс: Нацбанк снизил гривну на 5 копеек

Национальный банк Украины установил на 21 февраля 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,7316 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 5 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 21 февраля установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,55 грн (на 20 февраля курс был установлен на уровне 43,47 грн). Европейская валюта подорожала на 8 копеек.

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