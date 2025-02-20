В Украине утвердили показатель средней зарплаты за 2024 год для исчисления пенсий

Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы за 2024 год, учитываемый для исчисления пенсий. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

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Средний размер зарплаты

По данным Фонда, средний размер заработной платы в 2024 году, по которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, составил 17 486,60 грн.

В частности, в четвертом квартале 2024 года были утверждены следующие показатели: в октябре — на уровне 18 704,98 грн, в ноябре — 18 823,31 грн, в декабре — 21 698,99 грн.

Средняя заработная плата за 2022−2024 годы, применяемая для исчисления пенсии при обращении за ее назначением в 2025 году, составляет 15057,09 грн.