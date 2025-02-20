Официальный курс: НБУ снизил гривну на 11 копеек

Национальный банк Украины установил на 20 февраля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,6814 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 11 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 20 февраля установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,47 грн (на 19 февраля курс был установлен на уровне 43,46 грн). Европейская валюта подорожала на 1 копейку.

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