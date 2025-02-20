Национальный банк Украины установил на 20 февраля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,6814 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 11 копеек.
Официальный курс: НБУ снизил гривну на 11 копеек
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Валютный рынок
Нацбанк на 20 февраля установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,47 грн (на 19 февраля курс был установлен на уровне 43,46 грн). Европейская валюта подорожала на 1 копейку.
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Источник: Минфин
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