ЕС выделит почти 1 млрд евро на защиту подводных кабелей

Европейский Союз выделит около 1 млрд евро в защиту подводных кабелей, обеспечивающих цифровую и энергетическую безопасность региона. Об этом сообщает Bloomberg.

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Дополнительные 540 млн евро (563 млн долларов) будут инвестированы в рамках программы блока «Объединяем Европу» в цифровую инфраструктуру, включая подводные кабели, что в общей сложности составляет почти 1 млрд евро в рамках текущего бюджета.

«Существует насущная потребность в действиях», — заявила еврокомиссар по технологиям Хенна Вирккунен, комментируя угрозу для подводных коммуникаций.

За последние месяцы в Балтийском море зафиксировано несколько случаев повреждения подводных кабелей из-за проходивших рядом суден. Для усиления безопасности ЕС планирует внедрить «умные кабели», которые могут выявлять потенциальные угрозы. Также предлагается создать резервный флот для ремонта поврежденных линий.

Отдельное внимание Еврокомиссия обратила на «теневой флот» — суда с неизвестными владельцами, перевозящими российскую нефть в обход санкций. Один из таких танкеров сейчас расследуется финскими властями после того, как его якорь повредил четыре кабеля передачи данных и линию электропередач.