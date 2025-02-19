Официальный курс: НБУ снизил гривну на две копейки

Национальный банк Украины установил на 19 февраля 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,5705 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 2 копейки.

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Валютный рынок

Нацбанк на 19 февраля установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,46 грн (на 18 февраля курс был установлен на уровне 43,51 грн). Европейская валюта подешевела на 5 копеек.

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