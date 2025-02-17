ВВП Японии в четвертом квартале 2024 года вырос на 0,7% к предыдущему кварталу, сообщило правительство страны в предварительном отчете. Об этом пишет Интерфакс-Украина.
Экономика Японии ускорила рост
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Что известно
В третьем квартале японская экономика выросла на 0,4%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее.
Консенсус-прогноз экспертов, приводимый Trading Economics, предполагал повышение ВВП в октябре-декабре на 0,3%.
Потребительские расходы в Японии в четвертом квартале выросли на 0,1% после подъема на 0,7% в прошлом квартале. Аналитики в среднем ожидали понижения на 0,3%.
Подробности
Капиталовложения бизнеса увеличились на 0,5%, госрасходы — на 0,3%. Экспорт вырос на 1,1%, импорт снизился на 2,1%.
Повышение ВВП Японии в октябре-декабре в пересчете на годовые темпы составило 2,8% (+1,7% в третьем квартале). Эксперты в среднем прогнозировали рост на 1%.
По итогам всего 2024 г. ВВП Японии увеличился на 0,1%. Просмотренные данные о динамике ВВП будут обнародованы 10 марта.
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