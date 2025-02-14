К аграрному госреестру присоединились 30 банков

В Государственный аграрный реестр (ГАР) в январе 2025 года присоединились 30 украинских банков, участвующих в программе доступных кредитов «5−7−9%». Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В конце декабря Камин продлил до 31 марта 2026 года программу «Доступные кредиты 5−7−9%» для агрокомпаний. В то же время, указал, что кредиты будут выдаваться только тем предприятиям, которые зарегистрированы в Государственном аграрном реестре.

Эти условия направлены на то, чтобы поддержать агропредприятия через доступные кредиты, снизить себестоимость аграрной продукции, избежать дефолта по имеющимся кредитам и осуществлять государственную поддержку сельхозпроизводителей.

Присоединение банков к аграрному госреестру означает, что «у аграриев теперь больше возможностей выбрать тот банк, услуги которого им выгодны, а банкам стало легче идентифицировать сельхозпроизводителей», — прокомментировал министр агрополитики Виталий Коваль.

ДАР интегрируется с семью реестрами, в том числе Единым государственным реестром и Государственным реестром прав на недвижимое имущество.