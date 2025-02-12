Бесплатное пользование «Вчасно.Каса» + скидка на POS от àбанка: выгодное комбо для ФЛП

Вести бизнес в Украине — это всегда вызов. Свет исчезает, налоги растут, законы меняются. Но предприниматели находят способы двигаться вперед, и áбанк готов помочь!

Специальное предложение для новых клиентов: с 12 февраля пользование ПРРО «Вчасно.Каса» — бесплатное, а современный Android POS-терминал от банка — всего за 300 грн/мес. (вместо 500 грн). Предложение действует для новых пользователей «Вчасно.Каса», впервые устанавливающих POS-терминал от àбанка.

Почему это выгодно?

✔ Мощный Android POS-терминал с батареей, которая держит заряд до 12 часов (актуально при отключении света!).

✔ Благодаря сниженной цене, вы экономите 1200 грн за 6 месяцев.

Александр Николенко, руководитель направления малого и среднего бизнеса в банке, отмечает:

«Это отличная возможность для предпринимателей: бесплатное пользование ПРРО „Вчасно.Каса“ и сниженная цена на POS-терминал. А еще мы готовы индивидуально согласовывать тариф на % от оборота, чтобы каждый бизнес получил наилучшие условия».

Акция продлится до 12 мая 2025 года. Не откладывайте — подключайтесь уже сейчас!

Об áбанке

Банк представлен на рынке банковских услуг более 30 лет. Услугами банка пользуется более 3,4 млн клиентов, и эта цифра постоянно растет благодаря современным подходам. Банк постоянно развивается, создает инновационную финансовую среду, предлагая наиболее технологичные решения. Одной из стратегических целей банка является содействие развитию предпринимательства Украины путем предоставления финансовых услуг. Банк продолжает воплощать свою миссию через поддержку украинского бизнеса и участие в государственных программах.

О «Вчасно.Каса»

С сервисом «Вчасно.Каса» и POS-терминалом от банка вы сможете легко принимать оплату и выдавать чеки. А также:

— формировать чеки и регистрировать их в ГНС, отправлять клиентам через email, Viber, Telegram, а также печатать;

— быстро находить товары и услуги благодаря удобному каталогу с категориями, поиску по названию и сканеру штрих-кодов;

— вводить код акцизной марки, если продаете подакцизную продукцию;

— редактировать цену товара в чеке, производить возврат;

— фиксировать внесение и вывод наличных, просматривать X- и Z-отчеты;

— закрывать смену всего одним кликом — Z-отчет сформируется автоматически.