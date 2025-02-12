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12 февраля 2025, 12:00 Читати українською

Новый мем-койн, который затмит альткойны, такие как ETH, ростом в 2025

Ethereum (ETH): Мощный, но с замедляющимся ростом

Ethereum (ETH): Мощный, но с замедляющимся ростомEthereum (ETH) доминирует на рынке альткойнов уже много лет, обеспечивая значительные прибыли ранним инвесторам.

Ethereum (ETH) доминирует на рынке альткойнов уже много лет, обеспечивая значительные прибыли ранним инвесторам. Но с рыночной капитализацией в сотни миллиардов, даже самые сильные ралли ETH не приближаются к тому, о чем мечтают спекулянты. Вот почему скрытая мем-койн с низкой капитализацией, такая как BeerBear ($BEAR), привлекает серьезное внимание, с прогнозами потенциального роста в 2025 году. Не упустите шанс на то, что может стать крупнейшей машиной для прибыли года.

Ethereum (ETH): Мощный, но с замедляющимся ростом

Ethereum — это король смарт-контрактов и децентрализованных приложений. Его огромная экосистема поддерживает все, от DeFi-проектов до NFT, и ETH продолжает оставаться важнейшей частью крипторынка. Инвесторы получили огромные прибыли на последнем бычьем рынке, когда ETH достигал более $4000, сделав миллионеров из ранних участников.

Но именно в этом и заключается проблема — пик ETH уже позади. Сейчас его цена колеблется в пределах $1500-$2000, и Ethereum вступил в фазу, когда дальнейший рост ограничен.

График Ethereum (ETH) показывает четкую нисходящую траекторию, с текущей ценой в $2670,62, что отражает резкое падение на 18,47% за последний месяц. После того как не удалось удержать прежние максимумы, ETH вступил в длительный спад, не сумев удержать значимые уровни поддержки. Постоянное отклонение около $3000 и последовательные низкие максимумы указывают на ослабление тренда.

Сплески объема оказались недостаточными для того, чтобы изменить медвежье настроение, и недавняя попытка восстановления быстро потеряла силы. Без немедленных катализаторов и с падающим интересом ETH оказался в медвежьих тисках. Трейдеры и инвесторы отступают, оставляя Ethereum уязвимым для дальнейших падений. Когда-то доминирующий рыночный импульс исчез, и без значительных изменений перспективы роста ETH остаются мрачными. Не ждите быстрого восстановления.

BeerBear: Ракета к стремительному профиту уже стартовала!

Время идет — пресейл BeerBear в самом разгаре, и каждая секунда промедления стоит вам упущенного шанса заработать! Цена стартует с невероятных $0.0004 за токен, но растет с каждой минутой. Скидки 4-го этапа не будут длиться вечно!

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BeerBear — это не просто токен, а ваш пропуск к стремительным заработкам. Ограниченное предложение и стремительно растущий спрос делают раннюю покупку максимально выгодной. Не ждите завтрашнего дня — цена уже может удвоиться на следующем этапе предпродажи.

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Заключение

Ethereum может продолжить свой стабильный рост, но спекулянты, ищущие взрывные краткосрочные прибыли, должны обратить внимание на другие возможности. BeerBear ($BEAR) предлагает идеальную альтернативу — низкий входной порог, высокая волатильность и хайп вокруг мемов создают идеальные условия для роста x50. Не застревайте с монетами, имеющими ограниченный потенциал роста. Обеспечьте свою позицию в BeerBear прямо сейчас и будьте готовы к ракетному росту.

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Источник: Минфин
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