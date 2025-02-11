Биржа Gate.io заключила многолетнее партнерство с Oracle Red Bull Racing

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 февраля 2025, 16:10 Читати українською

Биржа Gate.io заключила многолетнее партнерство с Oracle Red Bull Racing

Криптовалютная биржа Gate.io объявила о начале партнерства с командой Formula 1 Oracle Red Bull Racing. Цель соглашения — объединение двух лидеров в своих отраслях, которые стремятся к инновациям и внедрению передовых технологий в спорт и цифровую экономику.

Криптовалютная биржа Gate.io объявила о начале партнерства с командой Formula 1 Oracle Red Bull Racing.

С 2025 года бренд Gate.io будет размещен на ключевых элементах машины Oracle Red Bull Racing, включая заднее крыло, носовую часть, колесные колпаки, шасси, а также на гоночных костюмах и шлемах Макса Ферстаппена, четырехкратного чемпиона мира.

«Мы рады приветствовать Gate.io в нашей команде. Этот бренд разделяет нашу страсть к технологическим инновациям. Мы с нетерпением ждем возможности создать уникальное взаимодействие с фанатами по всему миру и работать с партнером, который не боится нарушать существующие нормы», — отметил Кристиан Хорнер, генеральный директор Oracle Red Bull Racing.

Основатель и генеральный директор Gate.io Линь Хан так прокомментировал это событие:

«В Gate.io мы уверены, что инновации и производительность идут рука об руку — будь то в блокчейне или на гоночной трассе. Oracle Red Bull Racing раздвигает пределы инженерии, а мы, в свою очередь, развиваем блокчейн-технологии, чтобы повысить прозрачность и эффективность цифровых финансов. Мы рады исследовать возможности сотрудничества с такими отраслями, как автоспорт».

Это партнерство направлено на внедрение инновационных решений в своих сферах. Oracle Red Bull Racing продолжает стремиться к максимальной точности и скорости на трассе, а Gate.io работает над развитием технологий для повышения безопасности и прозрачности в блокчейн-пространстве.

Ожидается, что сотрудничество ускорит внедрение блокчейн-технологий и Web3-решений и расширит доступ к цифровым финансовым инструментам по всему миру.

Источник: Минфин
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами