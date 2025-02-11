Биржа Gate.io заключила многолетнее партнерство с Oracle Red Bull Racing

Криптовалютная биржа Gate.io объявила о начале партнерства с командой Formula 1 Oracle Red Bull Racing. Цель соглашения — объединение двух лидеров в своих отраслях, которые стремятся к инновациям и внедрению передовых технологий в спорт и цифровую экономику.

С 2025 года бренд Gate.io будет размещен на ключевых элементах машины Oracle Red Bull Racing, включая заднее крыло, носовую часть, колесные колпаки, шасси, а также на гоночных костюмах и шлемах Макса Ферстаппена, четырехкратного чемпиона мира.

«Мы рады приветствовать Gate.io в нашей команде. Этот бренд разделяет нашу страсть к технологическим инновациям. Мы с нетерпением ждем возможности создать уникальное взаимодействие с фанатами по всему миру и работать с партнером, который не боится нарушать существующие нормы», — отметил Кристиан Хорнер, генеральный директор Oracle Red Bull Racing.

Основатель и генеральный директор Gate.io Линь Хан так прокомментировал это событие:

«В Gate.io мы уверены, что инновации и производительность идут рука об руку — будь то в блокчейне или на гоночной трассе. Oracle Red Bull Racing раздвигает пределы инженерии, а мы, в свою очередь, развиваем блокчейн-технологии, чтобы повысить прозрачность и эффективность цифровых финансов. Мы рады исследовать возможности сотрудничества с такими отраслями, как автоспорт».

Это партнерство направлено на внедрение инновационных решений в своих сферах. Oracle Red Bull Racing продолжает стремиться к максимальной точности и скорости на трассе, а Gate.io работает над развитием технологий для повышения безопасности и прозрачности в блокчейн-пространстве.

Ожидается, что сотрудничество ускорит внедрение блокчейн-технологий и Web3-решений и расширит доступ к цифровым финансовым инструментам по всему миру.