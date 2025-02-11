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11 февраля 2025, 9:00 Читати українською

Является ли этот мем-койн следующим хитом

Одержимость мира криптовалют мем-койнами была поистине взрывной, и FLOKI поднялся на волне хайпа до невероятных высот. С рыночной капитализацией в 1,33 миллиарда долларов и годовыми темпами роста на уровне 396% путь FLOKI был впечатляющим… но его время на вершине может подойти к концу. Хотя он был фаворитом многих, потенциал роста FLOKI выровнялся, оставляя спекулянтов в поисках следующего большого события.

Одержимость мира криптовалют мем-койнами была поистине взрывной, и FLOKI поднялся на волне хайпа до невероятных высот.

Но теперь внимание сообщества сосредоточено на новом токене — настоящем аутсайдере, который может принести прибыль. Познакомьтесь с скрытым алмазом в мире криптовалют: BeerBear.

FLOKI: Фаворит Толпы, Но С Ограниченным Потенциалом Роста

FLOKI без сомнений завоевал сердца крипто-сообщества. Его огромная поставка из 9,67 триллиона токенов и мем-фактор принесли ему ранний успех. Но давайте взглянем на график: пиковые цены мая и ноября 2024 года сигнализируют о формировании вершины. Способность FLOKI поддерживать взрывные приросты уменьшилась, с уровнями сопротивления, формирующимися около $0,00026. Спадный тренд в декабре показывает отсутствие устойчивого импульса.

Хотя его годовая производительность заслуживает похвалы, опытные спекулянты понимают, что золотая эра FLOKI угасает. Внимание рынка сместилось, и теперь возбуждение сосредоточено на новых, более взрывных возможностях. FLOKI может сохранять ценность для долгосрочных держателей, но будем честными — вы не здесь ради медленных прибылей.

BeerBear: Ракета к стремительному профиту уже стартовала!

Время идет — пресейл BeerBear в самом разгаре, и каждая секунда промедления стоит вам упущенного шанса заработать до 1900%! Цена стартует с невероятных $0.0004 за токен, но растет с каждой минутой. Скидки 4-го этапа не будут длиться вечно!

Быстрый рост и моментальная прибыль

BeerBear — это не просто токен, а ваш пропуск к стремительным заработкам. Ограниченное предложение и стремительно растущий спрос делают раннюю покупку максимально выгодной. Не ждите завтрашнего дня — цена уже может удвоиться на следующем этапе предпродажи.

Зарабатывайте в игре

Погружайтесь в новый Beat 'Em Up боевик BeerBear, вдохновленный классикой аркадных игр, таких как Double Dragon и Battle Toads. Разносите врагов, улучшайте персонажа и получайте реальные награды — NFT и бонусные токены. Каждая победа приносит не только удовольствие, но и увеличивает ваш кошелек.

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  • Получайте от 6% до 12% Beer Points в зависимости от суммы покупки:

    • Маленькие вложения ($10-$250): 6% Beer Points.

    • Средние вложения ($1,000-$2,500): 9% Beer Points.

    • Крупные вложения ($10,000+): максимальные 12% Beer Points.

  • Используйте Beer Points для получения эксклюзивных бонусов: NFT, внутриигровых улучшений и ценных эирдропов.
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Заключение

Выбор ясен для спекулянтов, охотящихся за следующей большой победой: BeerBear — это будущее. Хотя FLOKI имел свой момент славы, его ограниченный потенциал роста больше не привлекает тех, кто ищет прибыль, способную изменить жизнь. BeerBear предлагает уникальную возможность войти на ранней стадии в токен, который должен занять доминирующее положение в мире meme coin.

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Сайт проекта:https://beerbear.io

Источник: Минфин
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