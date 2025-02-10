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10 февраля 2025, 8:48 Читати українською

«Укрпочта» продала револьвер «Наган» за 36 тысяч гривен

7 февраля 2025 года в государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи состоялся аукцион, на котором «Укрпочта» продала демилитаризованный револьвер «Наган». Лот реализовали в сотрудничестве с Министерством по стратегическим отраслям промышленности Украины. Об этом говорится на сайте Рrozorro.

7 февраля 2025 года в государственной электронной торговой системе Прозорро.
Фото: ukrposhta.ua

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Подробности

Стартовая цена револьвера составляла 5000 грн, а за него соревновались 21 участник. В результате цена выросла в семь раз, достигнув 36 000 грн. Вырученные средства «Укрпочта» направит в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Это один из 11 револьверов ХХ века, которые «Укрпочта» планирует продать до 24 февраля.

«Но это только начало! В следующую пятницу мы выставим еще три лота, и они — более почтенного возраста: 1912, 1913 и 1914 годов», — написал гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

Все эти наганы демилитаризованы — они превращены в массо-габаритные макеты и имеют экспертные выводы о непригодности к стрельбе.

Ранее эти револьверы находились на вооружении работников почтовой связи РСФСР, которые имели право на служебное оружие. После обновления независимости Украины они перешли в собственность «Укрпочты».

Напомним

«Укрпочта» выставит на аукцион 11 демилитаризованных револьверов «Наган», изготовленных на Императорском Тульском вооруженном заводе в начале XX века, стало известно еще 31 января.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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MAXAOH
MAXAOH
10 февраля 2025, 9:53
#
По факту, экспонат уже не представляет никакой исторической и коллекционной ценности…
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