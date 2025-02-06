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6 февраля 2025, 13:09 Читати українською

Количество идентификаций через BankID за год выросло более чем вдвое — НБУ

За 2024 год спрос на использование BankID увеличился вдвое — общее количество успешных идентификаций с использованием системы BankID НБУ за год составило 87,7 млн. шт. Это превышает прошлогодний показатель более чем вдвое (на 104%) или на 44,8 млн электронных идентификаций, сообщает пресс-служба регулятора.

За 2024 год спрос на использование BankID увеличился вдвое — общее количество успешных идентификаций с использованием системы BankID НБУ за год составило 87,7 млн. шт.
Фото: AI

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В частности, количество успешных электронных идентификаций коммерческих абонентов в течение прошлого года выросло более чем на треть (на 36% или на 1,6 млн идентификаций) и составило 5,8 млн идентификаций.

Среди самых популярных коммерческих пользователей остались финансовые услуги — их количество составляло более 5,1 млн идентификаций за 2024 год. Это больше на четверть (на 26%) или на 1,1 млн. за прошлогодний показатель.

Число успешных электронных идентификаций некоммерческих абонентов за 2024 год выросло вдвое (на 43,2 млн идентификаций) и достигло 81,8 млн.

Как и в прошлом году, наибольшее количество успешных идентификаций с использованием BankID осуществлено именно на государственных порталах, в частности:

  • 16,8 млн — для подписания петиций и обращений в органы государственной власти и местного самоуправления, что на 36% больше, чем в 2023 году;
  • 14,2 млн — для получения услуг МВД, что на 73% больше, чем в 2023 году;
  • 7,8 млн — в приложении «Дия», что на 90% больше, чем в 2023 году.

Количество участников системы увеличилось

Расширение списка дистанционных услуг в государственном и финансовом секторах способствовало привлечению большего количества участников системы. Так, в 2024 году к системе BankID НБУ было подключено 22 новых абонента, из которых:

  • 18 — коммерческие учреждения;
  • 3 — некоммерческие организации;
  • 1 — банк-идентификатор (АО «Пиреус Банк МКБ»).

Поэтому к началу 2025 года система насчитывала 39 абонентов — идентификаторов и 110 абонентов — провайдеров услуг (из них 96 — коммерческие учреждения и 14 — некоммерческие).

Отмечается, что важным решением в 2024 году стала интеграция системы с государственным приложением «Резерв+». Система BankID стала единственным методом аутентификации для дистанционного обновления данных военнообязанных.

С момента запуска приложения «Резерв+» через BankID было осуществлено 16,4 млн успешных идентификаций.

Также летом 2024 года использование BankID стало доступно еще для одного государственного сервиса — образовательного приложения «Мрия», предоставляющего учащимся, родителям и учителям инструменты для учебного процесса.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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